Encuentran escondido en un entretecho al menor de edad prófugo tras violenta riña en Punta Arenas

Carabineros ubicó al adolescente que permanecía prófugo tras la violenta riña registrada la mañana de este miércoles en el sector de Loteo Río de los Ciervos, en el extremo sur de Punta Arenas, completando así la detención de las cuatro personas involucradas en el episodio.

El procedimiento policial se concentró en el pasaje Queilen, donde efectivos de la 1ª Comisaría de Carabineros habían capturado inicialmente a dos mujeres y un hombre por su presunta participación en la disputa callejera.

Respecto al cuarto implicado —un menor de edad que huyó del lugar antes del arribo de las patrullas—, las diligencias desplegadas en el perímetro permitieron hallarlo oculto en el entretecho de una vivienda, poniendo término a su búsqueda.

Ataque a vehículo y choque contra un domicilio

La alerta de emergencia movilizó inicialmente a patrullas policiales y equipos del SAMU, quienes encontraron tendidos en la vía pública a un hombre y a una mujer con diversas heridas cortopunzantes y contusas. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, recinto donde uno de ellos ingresó en estado grave.

De acuerdo con los antecedentes recopilados con testigos, el altercado comenzó tras una discusión que escaló cuando uno de los participantes destrozó con una picota el parabrisas de un automóvil.

En represalia, el conductor del móvil intentó atropellar al atacante, maniobra que terminó descontrolada cuando el vehículo derribó el portón y el cerco perimetral de una vivienda vecina. Tras la colisión, los ocupantes del auto descendieron y se desató una segunda pelea en plena calle con cuchillos y objetos contundentes.

La policía uniformada levantó evidencias en el sitio del suceso y remitió los antecedentes al Ministerio Público para formalizar las responsabilidades penales correspondientes.