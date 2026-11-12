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Adulto mayor resultó intoxicado por monóxido de carbono en su vivienda de Punta Arenas

La emergencia quedó al descubierto durante una atención médica del SAMU en calle Andrés Bello y motivó el corte del suministro por parte de Gasco tras el monitoreo de Bomberos.

Periodista Web
Periodista Web

Un adulto mayor resultó intoxicado por monóxido de carbono al interior de su vivienda ubicada en calle Andrés Bello, antes de llegar a Otto Magens, en Punta Arenas.

La emergencia quedó al descubierto cuando personal del SAMU acudió al domicilio para brindar atención médica al residente. Al evaluar las condiciones del inmueble y la sintomatología del paciente, los profesionales de salud sospecharon la presencia del gas tóxico en el ambiente.

Ante esta alerta, se solicitó la concurrencia de voluntarios de la Séptima Compañía de Bomberos, quienes efectuaron las mediciones técnicas correspondientes en el domicilio y confirmaron la emanación de monóxido de carbono.

A raíz de la situación, personal técnico de la empresa Gasco procedió a suspender el suministro en la propiedad por razones de seguridad.

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