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Formalizan a mujer por receptación de especies del Partido de la Gente halladas en entretecho de Punta Arenas

La PDI recuperó $2.450.000 en insumos de oficina, equipos tecnológicos y documentos oficiales del PDG desde una vivienda en calle Los Graneros. La imputada quedó con arraigo nacional y firma mensual.

Periodista Web
Periodista Web

La Fiscalía de Magallanes formalizó por el delito de receptación a Patricia Carolina de Lourdes Gallardo Barra, luego de que detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI descubrieran en su domicilio diversas especies robadas pertenecientes al Partido de la Gente (PDG) de la región.

El procedimiento se concretó tras una orden de entrada y registro en un inmueble de calle Los Graneros. En la diligencia, la policía halló enseres ocultos en los entretechos del primer y segundo nivel. Las especies recuperadas —avaluadas en $2.450.000— incluyen Smart TV, monitores, proyectores, impresoras, equipos de audio e insumos de oficina, además de cuatro archivadores con papelería y documentación oficial de la colectividad.

Origen de la denuncia y medidas cautelares

La indagatoria tuvo su origen en una denuncia por hurto simple presentada en enero por el tesorero regional del PDG, Abel Fernández, quien acusó la sustracción de mobiliario valorado en más de 3,2 millones de pesos desde la antigua sede de calle Roca, previo a la asunción de la directiva que asumió en 2024.

En la audiencia, la Fiscalía solicitó el peritaje del teléfono celular de la imputada para analizar las conversaciones y coordinaciones sobre el traslado y custodia de las especies. El tribunal otorgó un plazo de 60 días para la investigación y decretó para Gallardo Barra las medidas de arraigo nacional y firma el último viernes de cada mes en la Primera Comisaría de Punta Arenas.

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