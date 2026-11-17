Las policías mantienen activas diversas diligencias investigativas para identificar y capturar al autor del robo con intimidación que afectó a la botillería y minimarket La Paraguaya, ubicada en avenida José Martínez de Aldunate 1830, en la Población 18 de Septiembre de Punta Arenas. Pese al despliegue operativo en el sector, el responsable continúa prófugo.

El asalto ocurrió cerca de las 00:52 horas, cuando un individuo solitario irrumpió en el local comercial portando un arma de fuego. Mediante amenazas directas con la pistola, redujo al trabajador que cumplía turno en el recinto y lo obligó a entregar la recaudación, huyendo luego del lugar con $403 mil en efectivo.

Tras la denuncia, personal policial concurrió al establecimiento para levantar las primeras evidencias, empadronar testigos y revisar el entorno con el fin de establecer la ruta de escape.

Actualmente, las pesquisas se concentran en el análisis detallado de las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad del comercio, registros que exhiben la contextura, vestimenta y modo de operar del involucrado.