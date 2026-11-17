Con el objetivo de evaluar las necesidades sanitarias de Isla Navarino y coordinar mejoras en la oportunidad de atención, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, junto al subdirector administrativo, Alexis Vásquez, desarrollaron una agenda de trabajo en la comuna de Cabo de Hornos.

Durante el despliegue en Puerto Williams, los directivos recorrieron el Hospital Comunitario Cristina Calderón para reunirse con sus equipos clínicos, técnicos, administrativos y auxiliares.

En la instancia, las autoridades revisaron el cierre del ejercicio presupuestario 2026 y abordaron la programación clínico-asistencial para 2027, buscando definir prioridades y planificar los recursos necesarios frente a las demandas de la población local.

Asimismo, los representantes de la Red Asistencial sostuvieron encuentros de coordinación con el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada, y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, para analizar el refuerzo de la actividad asistencial ante las complejidades de conectividad y el modelo de atención de la zona.

“Buscamos conocer en terreno las realidades de los establecimientos y comunidades por las que trabajamos y avanzar en equidad, especialmente con las zonas más apartadas de la región”, señaló Ricardo Contreras.

El directivo suplente añadió que factores como la distancia y las particularidades operativas de la Provincia de la Antártica Chilena condicionan el funcionamiento diario de la red.

“Estos factores resultan fundamentales para asegurar la continuidad de los cuidados y el acceso oportuno a las prestaciones de salud de un territorio aislado geográficamente”, afirmó.