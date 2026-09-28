Piden 10 años de internación para joven acusado de abusar de familiar menor de edad en Porvenir

El Ministerio Público solicitó una pena de 10 años de internación en régimen cerrado para un joven imputado por los delitos reiterados de violación y abuso sexual en contra de un familiar menor de edad en Porvenir, Región de Magallanes.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021 al interior de una vivienda familiar, cuando la víctima tenía entre 8 y 10 años de edad. Debido a que el agresor también era menor de edad al momento de cometer los delitos, el caso es juzgado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Según los antecedentes presentados ante el tribunal, los ataques reiterados provocaron graves secuelas físicas y traumas clínicos en la víctima. La Fiscalía atribuye al acusado la autoría consumada de ambos delitos en el contexto de violencia intrafamiliar.

Además de los 10 años de internación con programa de reinserción social, la justicia evaluará la prohibición de acercamiento a la víctima y otras penas accesorias, en una causa donde la parte querellante se adhirió completamente a la acusación fiscal.