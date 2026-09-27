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Investigan presunta agresión con tijera a funcionaria al interior de un centro de menores en Punta Arenas

El incidente movilizó a personal de la USEP, unidad que controló la situación.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Durante la tarde de este domingo se registró un grave incidente al interior de un centro de menores en Punta Arenas, donde una funcionaria del recinto habría sido agredida por un joven utilizando un arma cortopunzante.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados en el lugar, la agresión se habría perpetrado con una tijera, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia e informar a las unidades especializadas.

Ante la alerta emitida desde la institución, personal de la Unidad de Servicios Especiales (USEP) acudió hasta el recinto para controlar la situación y adoptar el procedimiento policial de rigor.

Traslados asistenciales y diligencias en el lugar

Tras ser contenida la emergencia, la funcionaria afectada fue trasladada de manera inmediata hasta un centro asistencial para recibir atención médica y evaluar el carácter de las lesiones sufridas durante el ataque. En paralelo, el menor involucrado también fue derivado a un recinto de salud para la correspondiente constatación de lesiones.

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