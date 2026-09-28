Seremi del Trabajo conmemora Día del Dirigente Sindical con emotivo conversatorio “Voces del sindicalismo” en Magallanes

En el marco de la conmemoración del Día del Dirigente Sindical, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes llevó a cabo el encuentro “Voces del sindicalismo”, una jornada que congregó a cerca de 30 líderes de trabajadores, representantes de empresas y autoridades regionales con el objetivo de relevar las historias humanas detrás de la labor gremial.

El conversatorio destacó por su carácter íntimo y testimonial, contando con un panel integrado por Alejandra Pérez Santana (presidenta de Sitramp Punta Arenas), Karina Carrillanca (secretaria de Sitramp), Fernando Bahamondes (tesorero de Sitramp) y Graciela Vásquez Cruces (presidenta del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes). Durante la sesión, los panelistas compartieron los momentos complejos que enfrentan, las dificultades invisibles y la motivación de representar a sus pares.

“Fue una actividad muy especial, nunca había tenido la posibilidad de hablar delante de otras directivas y escuchar sus ideas. Para mí fue muy conmovedor poder compartir nuestras historias y experiencias”, expresó Alejandra Pérez Santana. Por su parte, Graciela Vásquez valoró el espacio para visibilizar las controversias y complejidades del rol, haciendo un llamado a aunar criterios entre las distintas organizaciones en beneficio de los trabajadores.

Reconocimiento a la labor territorial

El evento contó además con la presencia del presidente regional de la CUT Magallanes, Juan Igor, y la presidenta de la ANEF Magallanes, Evelyn Córdova, junto a sus respectivas directivas y representantes de diversos sectores productivos como el comercio, la energía y el rubro portuario.

Al respecto, el seremi del Trabajo, José Miguel Salas, subrayó que la conmemoración buscó “poner un rostro humano a la dirigencia y escuchar directamente a quienes asumen la enorme responsabilidad de defender a sus compañeros”. Asimismo, el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó el valor del diálogo intersectorial. Al término de la cita, las autoridades hicieron entrega de galvanos y reconocimientos tanto a los expositores como a los líderes regionales de la CUT y la ANEF.