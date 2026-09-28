Condenan a sujeto por violencia intrafamiliar en Punta Arenas: arriesga más de 7 años de cárcel

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio unánime contra Héctor Augusto Leuquén Tecay, tras ser acreditada su responsabilidad en diversos delitos de violencia intrafamiliar (VIF) cometidos en perjuicio de su exconviviente.

El acusado fue declarado culpable como autor de los delitos de desacato reiterado, violación de morada y lesiones menos graves en contexto de VIF. Asimismo, la justicia resolvió absolverlo de dos episodios de desacato y de los cargos por amenazas no condicionales que le imputaba el Ministerio Público.

Recalificación del ataque y acusación de femicidio

El punto central del debate judicial radicaba en la agresión con arma blanca sufrida por la víctima en la zona abdominal. Aunque la Fiscalía solicitaba acusarlo por femicidio íntimo en grado de tentado, los jueces recalificaron el ilícito al delito de lesiones menos graves, considerando que la prueba médica determinó heridas de mediana gravedad.

Condena efectiva y lecturas de sentencia

Debido a que el imputado registra condenas previas por delitos similares contra la misma víctima, la Fiscalía invocó la agravante de reincidencia específica y solicitó penas que superan en total los 7 años de presidio de cumplimiento efectivo.

Desacato reiterado: La Fiscalía pide penas que van de 3 años y un día a 10 años de cárcel.

Violación de morada y lesiones: Se solicitó el máximo legal de 540 días por cada hecho.

La defensa solicitó reducir las sanciones al mínimo legal y cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario total. La lectura del fallo definitivo con la cuantía exacta de la condena se dará a conocer el próximo martes 6 de octubre.