Una querella criminal por el delito de lesiones menos graves fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego de que una niña sufriera múltiples mordeduras de un perro pastor alemán en el sector sur de la comuna. La acción legal, patrocinada por el abogado Robinson Quelín Álvarez en representación de la madre de la víctima, apunta contra un vecino de la población Loteo del Mar sindicado como dueño o cuidador del can.

El ataque ocurrió el sábado 14 de noviembre en una zona de parcelas. Tras el hecho, la menor fue trasladada de urgencia hasta la Clínica RedSalud Magallanes, donde se diagnosticaron heridas abiertas en su brazo izquierdo y pierna derecha, requiriendo sutura, evaluación por cirugía infantil y el inicio del protocolo de vacunación antirrábica al desconocerse si el animal tenía sus dosis al día.

Además del tratamiento médico en curso, las lesiones dejaron a la afectada fuera de una muestra del Club Deportivo Storm Magallanes programada para el 22 de noviembre, institución que acreditó gastos anuales por 748 mil pesos asociados a su participación.

Amparado en la Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas, el escrito solicita al Ministerio Público recabar la ficha clínica completa, ordenar peritajes médico-legales y requerir informes a Carabineros, la Municipalidad de Punta Arenas y la autoridad sanitaria.