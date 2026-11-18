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Más de $13.079 millones en pensiones de alimentos ha ordenado pagar el Poder Judicial en la Región de Magallanes durante los cuatro años de funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Las cifras forman parte del balance institucional sobre la aplicación de los mecanismos extraordinario y especial contemplados en la legislación para asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas con niños, niñas y adolescentes mediante la retención de recursos financieros y fondos previsionales.

De acuerdo con el desglose de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, los montos ordenados en la jurisdicción se distribuyen en dos modalidades:

Viñeta Procedimiento extraordinario: Registra órdenes de pago por $12.019.771.000, asociadas a 2.727 representantes legales.

Viñeta Procedimiento especial: Contabiliza montos por $1.059.265.000, con 3.574 representantes legales ingresados.

A nivel nacional, el reporte del Poder Judicial supera los 3 billones 885 mil millones de pesos decretados en órdenes de pago durante el mismo período de vigencia de estas herramientas legales.