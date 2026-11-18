Dos hombres —un trabajador de campo y un gasfíter, de 34 años y 37 años respectivamente— quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional luego de ser formalizados en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el delito de beneficio clandestino.

El procedimiento policial ocurrió la tarde del martes en el kilómetro 40 de la Ruta 9 Norte. En medio de controles vehiculares, funcionarios de la Subcomisaría Río Seco fiscalizaron un furgón marca Hyundai y detectaron cinco piezas de vacuno faenado ocultas en bolsas plásticas negras, sin timbres sanitarios ni guías de movimiento animal.

“No estaban con certificado ni guía de movimiento animal, por lo cual, ante la consulta del origen de estas especies cárnicas, no logran justificar su procedencia”, señaló el teniente Héctor Yáñez, de la Subcomisaría Río Seco.

Aunque fueron detenidos inicialmente por presunto abigeato, el Ministerio Público recalificó los hechos antes de la audiencia. El abogado asistente de la Fiscalía Local de Punta Arenas, José Cubillos, explicó que fueron formalizados bajo la Ley 11.564, la cual sanciona a quienes “transporten sabiendo o no pudiendo menos que saber que el animal fue faenado clandestinamente”.

Tras la audiencia, ambos imputados recuperaron su libertad y se fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.