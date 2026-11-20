Las estudiantes de los cursos Primero Básico A “Plaza” y Primero Básico B “Mauri” del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas protagonizaron este viernes la ceremonia de reconocimiento a su proceso lector, instancia en la que celebraron haber aprendido a leer junto a sus familias y docentes.

Durante la actividad, desarrollada en el salón del establecimiento educacional, cada alumna leyó frente a los asistentes para demostrar los avances alcanzados durante el año escolar tras meses de trabajo en el aula junto a sus profesoras.

Padres, madres y apoderados acompañaron la jornada desde las primeras filas, registrando las intervenciones de las estudiantes en un encuentro orientado a reforzar el vínculo entre la escuela y el hogar durante los primeros años de formación académica.