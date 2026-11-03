100 estudiantes magallánicos dan vida a la X edición del Encuentro Regional de Teatro Aristóteles España

Allí donde el viento patagónico impone su propio ritmo, el lenguaje universal de las artes escénicas ha vuelto a tejer un puente para la reflexión y el encuentro. En la ciudad de Punta Arenas, la X edición del Encuentro Regional de Teatro Estudiantil “Aristóteles España” ya abrió sus cortinajes, reuniendo a comunidades escolares provenientes de Porvenir, Puerto Williams, Puerto Natales y la capital regional.

El evento, que se extenderá hasta este miércoles 4 de noviembre, trasciende la mera exhibición formativa para erigirse como el latido incipiente del recambio cultural en la Región de Magallanes.

Un ecosistema cultural en crecimiento

El certamen despliega cifras que evidencian la vitalidad y el compromiso del sector en edades tempranas. Diego García, Secretario Regional Ministerial (Seremi) de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, detalló la magnitud de la cita y la representatividad territorial alcanzada en esta versión.

“Para nosotros como Ministerio, este festival es muy importante. Congrega a cien actores que son estudiantes de las cuatro provincias; es decir, la región completa está acá. Tenemos 21 obras y 13 establecimientos educacionales”, puntualizó la autoridad.

[Insertar Video o Imagen 2 aquí: Seremi Diego García entregando declaraciones]

Asimismo, el Seremi enfatizó el valor histórico de esta disciplina y su impacto directo en los más jóvenes: “Que los estudiantes trabajen obras, las vean y las disfruten con sus propios pares refleja que están insertos en este ecosistema (…) Vemos aquí un semillero de futuros actores y actrices magallánicos”.

“Hechos Consumados”: La perseverancia de los jóvenes talentos

En los pasillos y tras bambalinas, la tensión creativa cede paso a la satisfacción del trabajo logrado. Es el caso de los estudiantes que llevan a las tablas el clásico dramatúrgico nacional Hechos Consumados.

Catalina Polanco Donoso, alumna de tercero medio, explicó el núcleo de su montaje: “Se trata de dos vagabundos que hablan sobre la vida, se empiezan a conocer y después llegan otros personajes que los interrumpen”. La joven actriz relató además el sinuoso recorrido que debieron sortear para finalmente llegar al escenario, luego de que un integrante tuviera que abandonar el proyecto a último minuto en el pasado. “Aprovechamos esta oportunidad para presentarla, esta vez sí que sí”, señaló con entusiasmo.

[Insertar Imagen 3 aquí: Catalina Polanco y Maximiliano Gómez preparándose para su obra]

El sentimiento de perseverancia es compartido por su compañero de elenco, Maximiliano Gómez, estudiante de cuarto medio. Para él, pisar las tablas del encuentro representa la culminación de un extenso ciclo de ensayos:

“Queríamos presentar esto ya de una vez por todas, y ahora estamos acá”, confesó el estudiante con evidente satisfacción.

Mientras las luces del escenario principal aguardan por las últimas presentaciones, el Encuentro Regional de Teatro “Aristóteles España” reafirma su propósito esencial. Cuando el telón caiga definitivamente la tarde de este miércoles, el eco de estos cien jóvenes talentos continuará resonando como la promesa más firme del teatro austral.