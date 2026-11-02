Condenan a 8 años de presidio efectivo a colombiano que ingresó más de 4 kilos 85 millones de pesos de droga en vuelo comercial a Punta Arenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo y al pago de una multa de 10 UTM a Cristóbal Camacho Trejos, en calidad de autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas.

La resolución judicial validó la agravante de actuar en agrupación de delincuentes tras comprobar que el sentenciado formaba parte de una estructura organizada que le costeó los pasajes aéreos y le suministró vestimenta especial para trasladar la sustancia hacia Magallanes.

La fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SAC), Katerina Aranis, destacó la efectividad del procedimiento ejecutado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI en octubre de 2025, cuando interceptaron al individuo en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo tras desembarcar de un vuelo comercial desde la capital.

En esa fiscalización se constató que Camacho portaba 4.243,5 gramos de cocaína distribuidos en ocho paquetes adosados a su torso mediante film plástico y una polera acondicionada, carga avaluada en el mercado informal en cerca de 85 millones de pesos.

Pese a que el tribunal reconoció las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial, los magistrados ordenaron el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad, considerando la gravedad del hecho y la extensión del mal causado a la salud pública regional.