A juicio oral acusados de homicidio de ciudadano colombiano en Plaza Esmeralda de Punta Arenas

La causa por el asesinato de Jorge Candelo Gamboa, ciudadano de nacionalidad colombiana ultimado en julio de 2025 en las inmediaciones de la Plaza Esmeralda de Punta Arenas, entró en su etapa definitiva tras la audiencia de preparación de juicio oral realizada en el Juzgado de Garantía local.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, el crimen se perpetró en el marco de una “quitada de droga” en el Barrio Prat. La víctima acudió a una supuesta transacción de sustancias ilícitas, instancia en la que fue atacada con un arma blanca en el tórax, herida que le provocó la muerte en la vía pública mientras los agresores escapaban con la carga.

En su acusación, el Ministerio Público solicitó altas penas de presidio diferenciadas según el nivel de participación de cada involucrado:

Francisco Sánchez Levipichún: Enfrenta 15 años por homicidio simple en calidad de autor de la estocada mortal, sumando 5 años y un día por asociación criminal y 4 años por microtráfico, totalizando 24 años de cárcel efectiva.

Nicolás Barría Alvarado: Arriesga 10 años como coautor del crimen, además de 5 años y un día por asociación criminal y 4 años por microtráfico.

Claudio López Cáceres: Acusado como cómplice del homicidio (6 años de presidio) y autor de asociación ilícita (5 años y un día) y microtráfico (4 años).

El fiscal Fernando Dobson explicó que, tras una investigación extensa, se logró acreditar la participación de los tres sujetos —quienes cuentan con antecedentes previos— por delitos que superan en conjunto la década de encierro.

Con la dictación del auto de apertura de juicio oral y la depuración de las pruebas policiales, la causa quedó en manos del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, que fijará la fecha para el inicio del juicio. Mientras tanto, los tres imputados se mantendrán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.