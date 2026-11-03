SLEP Magallanes adjudica más de $1.670 millones para blindar habitabilidad en cuatro establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales

Con el inicio de faenas programado para el 20 de noviembre, el plan de conservación integral busca renovar el estándar térmico y estructural de los recintos. La intervención técnica se ejecutará bajo un estricto plan de contingencia operativo para asegurar la absoluta normalidad del año escolar 2027.
Las inclemencias del clima austral exigen recintos educativos que respondan con eficiencia al rigor de la geografía. Con el objetivo estratégico de elevar los estándares de habitabilidad, seguridad y confort térmico en las aulas, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes oficializó este 3 de noviembre de 2026 una inyección exacta de $1.670.608.707 destinados a cuatro recintos de enseñanza básica y media.
La histórica inversión pública focalizará sus primeros esfuerzos estructurales en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales. El director ejecutivo suplente del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, valoró la envergadura de la iniciativa: “Esta inversión histórica refleja nuestro compromiso con la educación pública y con entregar a nuestros estudiantes espacios dignos, seguros y adaptados a las condiciones climáticas de la región”.
Intervención detallada por comunidad educativa
El financiamiento adjudicado busca dar respuesta a las urgencias específicas de cada recinto, abarcando desde la modernización de los sistemas de calefacción y mejoras en accesibilidad, hasta la renovación integral de servicios básicos. Para optimizar la lectura ciudadana, la distribución de los recursos se desglosa de la siguiente manera:
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Liceo Gabriela Mistral: $608.968.629
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Liceo Juan Bautista Contardi: $597.133.730
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Escuela General Manuel Bulnes: $278.676.123
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Liceo Polivalente María Behety de Menéndez: $185.830.225
Despliegue operativo y retorno a clases
Las maquinarias y equipos técnicos iniciarán las faenas de manera simultánea el próximo 20 de noviembre de 2026, amparados en un plazo de ejecución legal de 120 días corridos. Para blindar el proceso pedagógico en curso, los trabajos de mayor impacto se concentrarán estratégicamente durante el receso escolar de verano.
“Hemos planificado cuidadosamente los tiempos de ejecución para que las obras no afecten el normal desarrollo de las clases, priorizando siempre la seguridad y continuidad del servicio educativo”, argumentó Sepúlveda Tagle. En esta línea, la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento del servicio ya afina detalles junto a los equipos directivos en sus respectivos planes de contingencia, buscando asegurar que el inicio del año escolar 2027 se desarrolle con normalidad y bajo condiciones seguras para docentes y estudiantes.
Proyección territorial hacia Tierra del Fuego
El mejoramiento de la infraestructura en las provincias de Magallanes y Última Esperanza representa la primera etapa de una política de Estado más amplia en el territorio subantártico. De cara al 2027, el SLEP Magallanes ya definió una robusta cartera de proyectos que apuntará a Tierra del Fuego y otras provincias de la región.
“Nuestro desafío es descentralizar la inversión pública y llegar a cada rincón de la región”, concluyó la autoridad, trazando el horizonte de consolidar espacios educativos de calidad sin importar la distancia ni el aislamiento de las localidades magallánicas.