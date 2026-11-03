Corte Suprema ratifica que armador pesquero irá a juicio oral por fraude tributario en Magallanes

La Corte Suprema confirmo la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y rechazo el recurso de amparo interpuesto por la defensa del armador pesquero Sandro Bladimir Cardenas Ule, dejando a firme su envío a juicio oral por delitos tributarios reiterados cometidos en la región.

La defensa intentaba frenar el proceso judicial argumentando que la acción penal se encontraba extinguida por el paso del tiempo. Sin embargo, el máximo tribunal determino que la querella nominativa presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) suspendió legalmente el plazo de prescripción.

Según la acusación del Ministerio Publico, el imputado utilizo 17 facturas falsas para aumentar indebidamente su crédito fiscal de IVA y rebajar impuestos, maniobra que genero un perjuicio fiscal directo de $73.307.372.

El fiscal local Oliver Rammsy confirmo que la investigación seguirá su curso formal hacia el juicio oral. En la instancia, el persecutor solicitara una condena de cinco anos y un día de cárcel efectiva, ademas de millonarias multas que la ley fija entre una y 300 veces el valor total defraudado.