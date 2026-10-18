Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas realizó tradicional desfile por su aniversario 137

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El Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas celebró un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la seguridad de la Región de Magallanes. Durante el acto oficial, el Superintendente de la institución, Patricio Cárdenas Agoni, dirigió un discurso marcado por importantes anuncios en materia de infraestructura, equipamiento y un profundo agradecimiento a la comunidad magallánica.

En una alocución que repasó los logros recientes y trazó la hoja de ruta para los próximos años, la autoridad bomberil destacó que el avance de la institución se sostiene en la unión entre el esfuerzo de sus voluntarios, el apoyo del Estado y la solidaridad de los vecinos.

El Superintendente dedicó gran parte de su intervención a agradecer el respaldo financiero que hace posible la labor bomberil. Destacó el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, traducido en una subvención de 175 millones de pesos y fondos FRIL que beneficiaron a la Tercera y Octava compañías.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial a la empresa Aguas Magallanes y a los vecinos que, a través de sus boletas de consumo, realizan aportes constantes a las distintas compañías.