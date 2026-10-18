Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas realizó tradicional desfile por su aniversario 137

El Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas celebró un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la seguridad de la Región de Magallanes. Durante el acto oficial, el Superintendente de la institución, Patricio Cárdenas Agoni, dirigió un discurso marcado por importantes anuncios en materia de infraestructura, equipamiento y un profundo agradecimiento a la comunidad magallánica.
En una alocución que repasó los logros recientes y trazó la hoja de ruta para los próximos años, la autoridad bomberil destacó que el avance de la institución se sostiene en la unión entre el esfuerzo de sus voluntarios, el apoyo del Estado y la solidaridad de los vecinos.
El Superintendente dedicó gran parte de su intervención a agradecer el respaldo financiero que hace posible la labor bomberil. Destacó el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, traducido en una subvención de 175 millones de pesos y fondos FRIL que beneficiaron a la Tercera y Octava compañías.
Asimismo, hizo un reconocimiento especial a la empresa Aguas Magallanes y a los vecinos que, a través de sus boletas de consumo, realizan aportes constantes a las distintas compañías.
“Nuestro compromiso es administrar con responsabilidad y transparencia los recursos recibidos, honrar la confianza depositada en nosotros y trabajar permanentemente para estar a la altura de las expectativas de quienes nos apoyan”, enfatizó Cárdenas
“Un compromiso permanente con la vida”
Más allá de las inversiones millonarias y los nuevos equipos, la máxima autoridad bomberil recalcó que ninguna de estas herramientas tendría sentido sin el factor humano. Reconoció el sacrificio de quienes dejan de lado sus propios asuntos, interrumpen su descanso y enfrentan situaciones críticas para proteger a personas que muchas veces ni siquiera conocen.
Cárdenas cerró su discurso agradeciendo la lealtad de los bomberos y bomberas, y muy especialmente la comprensión de sus familias frente a las constantes ausencias.
“Ser bombero es mucho más que una función: es un compromiso permanente con la vida, con nuestros vecinos y con nuestra ciudad”, concluyó.