Dos chilenos son detenidos en Bali acusados de traficar 4,5 kilos de cocaína: arriesgan pena de muerte o cadena perpetua

Las autoridades antidrogas de la isla de Bali, en Indonesia, confirmaron la detención de dos ciudadanos chilenos acusados de intentar ingresar un cargamento de 4,5 kilogramos de cocaína a través del Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai. De acuerdo con la draconiana legislación en materia de drogas de ese país asiático, ambos nacionales enfrentan cargos que contemplan penas de cadena perpetua o pena de muerte.

La Agencia Nacional de Narcóticos Provincial de Bali (BNNP) detalló que el operativo se llevó a cabo el pasado 3 de octubre, involucrando a un hombre y una mujer de nacionalidad chilena —identificados preliminarmente con las iniciales B. y J.— y a un ciudadano indonesio de iniciales H.U., quien actuaría como el receptor del cargamento en un hotel local.

Detección en el equipaje e investigación internacional

El caso fue al descubierto cuando los dos chilenos pasaron por los controles de aduana e inmigración tras descender de un vuelo procedente de Melbourne, Australia (previo abordaje desde Santiago). Durante la inspección del equipaje, los funcionarios hallaron cuatro paquetes con una sustancia blanca en compartimentos falsos: en la maleta de J. se incautaron 2.284,5 gramos, mientras que en la de B. se hallaron 2.310 gramos, sumando un total de 4.594,5 gramos brutos.

Pese a que los imputados declararon haber viajado a Bali con fines turísticos, la policía indonesia sostiene que formaban parte de una estructura delictual de mayor envergadura. “Estamos persiguiendo a los ciudadanos extranjeros sospechosos de controlar el esquema, ya que creemos firmemente que forman parte de una red internacional de tráfico de drogas”, declaró el jefe interino de la BNNP Bali, comisario superior Stevy Frits Pattiasina. Cabe señalar que en Indonesia, la internación de sustancias ilícitas en cantidades superiores a los 5 gramos se castiga habitualmente con la pena capital mediante fusilamiento.