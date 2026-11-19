En una región donde las distancias geográficas y los ciclos climáticos dictan el pulso de la economía, el mercado laboral de Magallanes y de la Antártica Chilena enfrenta una encrucijada entre la falta de especialización técnica y las nuevas olas de inversión. Así lo dejaron en evidencia tres estudios presentados este jueves 19 de noviembre en Punta Arenas por el Observatorio Laboral Magallanes, los cuales analizaron la conmutación laboral en la construcción, las perspectivas del turismo y el escenario productivo de la provincia de Tierra del Fuego.
El diagnóstico traza una radiografía precisa de las brechas que hoy condicionan el desarrollo en el extremo sur. En el rubro de la construcción, las cifras dan cuenta de un desplazamiento desde el empleo formal hacia la informalidad, fenómeno impulsado por la escasez de proyectos de inversión en obras públicas, vivienda y urbanismo. A ello se suma una tasa de conmutación laboral —trabajadores que desempeñan funciones en la zona, pero mantienen su residencia en otras regiones del país— que ronda actualmente el 10%, pudiendo escalar hasta un 20% según la envergadura de las faenas privadas o estatales.
Especialización portuaria y el debut del “Plan 360”
Si bien el flujo de trabajadores foráneos en Magallanes es acotado en comparación con polos mineros como Antofagasta, las autoridades coincidieron en que se trata de un indicador que exige anticipación. El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, subrayó la necesidad de fortalecer el capital humano regional antes de que se materialicen los grandes proyectos aprobados para el territorio.
“Tenemos el fenómeno de la informalidad marcado en la construcción, también el fenómeno de la conmutación laboral, que es cuando vienen personas a ocupar cargos, en definitiva, en las empresas de Magallanes. Es algo que tenemos que mirar con atención, tratar de generar capacitaciones y certificaciones de competencia para cubrir esas plazas y reducir al mínimo esa conmutación”, sostuvo Salas.
Para revertir este escenario en el mediano plazo, el titular regional del Trabajo confirmó que en las próximas semanas se lanzará oficialmente el “Plan 360”. “Buscamos adelantarnos a los nuevos proyectos de inversión que se vienen, que sabemos que son varios que están aprobados, y en base a aquello lo que buscamos es ver cuáles son las competencias que necesitan las empresas y tratar de formar a las personas en esas competencias”, detalló la autoridad.
Desde una mirada técnica, el coordinador del Observatorio Laboral Magallanes, Pablo Barrientos Lara, explicó que la llegada de personal externo responde principalmente a la asincronía de las grandes obras y a requerimientos altamente específicos, como ocurre en la construcción portuaria y, en menor medida, en la industria salmonicultora. “Los trabajadores que vienen desde otra región es porque los periodos de contratación, los periodos de faena, los periodos de proyectos de mayor inversión no suceden en simultáneo, entonces se necesitan encontrar trabajadores en otras partes”, puntualizó.
El desafío de Tierra del Fuego y el empuje del turismo
Al cruzar el Estrecho de Magallanes, el panorama adquiere otros matices. En la provincia de Tierra del Fuego, el análisis económico constató una situación cercana al pleno empleo, aunque concentrada en nichos productivos muy acotados. Con obras viales en marcha para mejorar la conectividad insular y un creciente potencial turístico, el reto radica en lograr que el valor agregado permanezca en la isla.
“La pregunta o el hallazgo más interesante es si ese desarrollo se va a quedar a nivel local en Tierra del Fuego o va a depender de servicios externos que se puedan externalizar aquí en Punta Arenas u otras provincias. Es un desafío que tenemos como región, pensar en Tierra del Fuego como un polo de desarrollo, pero también como un polo de empleo”, advirtió Barrientos.
En paralelo, el estudio prospectivo del sector turismo —elaborado mediante un modelo econométrico que cruza la evolución del PIB de servicios regional con la ocupación a uno y dos años— arrojó un balance favorable. El rubro congrega hoy a cerca de 12.000 trabajadores en Magallanes y exhibe una estacionalidad cada vez más tenue, sostenida por el flujo de visitantes argentinos y el dinamismo de actividades conexas como el transporte, el arriendo de vehículos y la prestación de servicios.
Los antecedentes expuestos por el Observatorio Laboral configuran así una hoja de ruta urgente para la gobernanza económica regional. Mientras las obras de conectividad y los proyectos energéticos o estatales comienzan a perfilar el futuro productivo de la Patagonia, el éxito de la política pública dependerá de su capacidad para anclar esos puestos de trabajo en manos magallánicas, evitando que el crecimiento de la región vuelva a depender de brazos prestados desde el norte.