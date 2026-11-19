A pocas semanas de que el verano austral comience a alargar los días sobre el estrecho de Magallanes, la Universidad de Magallanes (UMAG) ya tiene trazada la hoja de ruta para encauzar el cierre de un semestre marcado por la movilización estudiantil. Este jueves 19 de noviembre, la vicerrectora académica de la institución estatal, Melissa Flores, confirmó que la casa de estudios cumplirá íntegramente las 19 semanas reglamentarias de docencia —sin mutilar programas ni suprimir evaluaciones— y aseguró que aún existe margen suficiente para no postergar el inicio del año académico 2027.
La fórmula diseñada desde la Vicerrectoría Académica busca conciliar la exigencia formativa con la estabilidad socioeconómica del estudiantado. Según explicó la autoridad universitaria, la institución dispone cada año hasta el 30 de marzo del periodo siguiente para subir todas las calificaciones y cerrar las actas oficiales, un límite administrativo indispensable para reportar la progresión académica al Ministerio de Educación (Mineduc) y evitar que los alumnos pierdan sus becas y beneficios estatales.
Una semana de ajuste y desplazamiento íntegro del calendario
Lejos de comprimir las asignaturas frente al avance del reloj, la dirección académica optó por desplazar hacia adelante las semanas lectivas pendientes mediante un calendario estándar para toda la universidad, que se activará apenas se deponga la movilización y se sellen los acuerdos de retorno.
“Una vez que los estudiantes retomen sus actividades normales, en función también de los acuerdos que llevemos, en el cierre siempre nos piden una semana, un tiempo como de ajuste. A partir de esa semana, después nosotros recalendarizamos las semanas que nos faltan”, detalló Melissa Flores.
En esa línea, la vicerrectora académica de la UMAG fue categórica al despejar las dudas sobre una eventual reducción de materias: “El semestre no se hace ni más corto, ni se dejan de pasar contenidos ni evaluaciones, sino que las semanas se corren en el fondo un poco más”.
Clases hasta el 31 de enero y resguardo de los recesos
En la práctica, el diseño contempla extender la actividad docente durante el primer mes del próximo año, aunque sin alterar los descansos tradicionales del calendario universitario. “La universidad puede funcionar hasta el 31 de enero. Esa es la fecha tope; todo enero podemos trabajar”, afirmó Flores.
La autoridad recalcó que tanto el receso de Navidad como el cierre institucional de febrero permanecerán inalterables, una definición clave en una región extrema donde numerosos estudiantes provienen de otras zonas del país o de comunas aisladas. “Los recesos se mantienen; por ejemplo, tenemos recesos de Navidad, esos recesos se mantienen. El receso de febrero se mantiene porque los estudiantes —y muchos también que son de fuera de la región— ya tienen pasajes. Entonces nosotros reagendamos todos los contenidos y las evaluaciones de manera que no impacte tampoco en lo que ellos ya habían concordado que tenían como receso universitario”, subrayó.
Si bien el marco de fechas será general para toda la institución, Flores precisó que cada carrera y asignatura tendrá espacio de coordinación interna con sus alumnos para definir —según el día en que concluya el paro y la cantidad de jóvenes que permanezcan en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena— si las evaluaciones o exámenes finales se rinden antes de fin de año, durante enero o en marzo.
Holgura hacia abril y expectativa ante la asamblea estudiantil
Consultada sobre el eventual impacto de la paralización en el próximo ciclo lectivo, cuyo primer semestre comienza históricamente la primera semana de abril, la vicerrectora descartó un efecto dominó inmediato.
“Todavía estamos con una holgura para no atrasar el año académico 2027. Esperamos que podamos retomar las actividades lo antes posible; se ha avanzado bastante en las solicitudes que tenían los estudiantes de diálogo con autoridades regionales y también hemos tenido buenas noticias de algunas becas que les preocupaban harto, como la Beca Patagonia”, sostuvo Flores.
La activación definitiva de este cronograma quedará sujeta a la deliberación interna del movimiento estudiantil, que este viernes 20 de noviembre sostendrá una nueva asamblea para evaluar los avances alcanzados en las mesas de diálogo y definir si retoma las actividades académicas o prolonga la movilización en la principal casa de estudios de la Patagonia chilena.