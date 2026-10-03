Actualización COGRID: Mantienen alerta y vigilancia en Punta Arenas pese a la baja en el caudal de los ríos

Tras una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), las autoridades regionales y de emergencia entregaron un reporte actualizado sobre la contingencia climática que afecta a Punta Arenas. Pese a que las condiciones meteorológicas han mejorado y los caudales generales han bajado de manera considerable, la alerta y el monitoreo constante se mantendrán vigentes en la comuna.

​De acuerdo con la información entregada por Senapred, el cauce del Río Las Minas se presenta más despejado. Sin embargo, la atención de los equipos permanece concentrada en el Río San Juan y en el estero de Ojo Bueno, puntos donde aún se registran desbordes activos.

​Despliegue operativo y resguardo a vecinos

​En el lugar se mantiene un intenso trabajo coordinado entre personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Dirección de Vialidad, la Municipalidad de Punta Arenas y Carabineros, quienes operan en los puentes de la Ruta 9 Sur y en el sector de Ojo Bueno para resguardar la seguridad vial y el tránsito por las rutas.

​En paralelo, equipos de Desarrollo Social, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y personal policial recorren sectores críticos como Ojo Bueno y Llau Llau para prestar asistencia a los vecinos afectados, manteniéndose habilitados los albergues preventivos en la comuna.

​Por su parte, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ratificó que la Reserva Nacional Magallanes permanecerá cerrada de manera preventiva para proteger a los usuarios.