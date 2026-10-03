Masiva convocatoria marcó la Zumbatón “Únete al Rosa” organizada para concientizar sobre el cáncer de mama

Con una importante participación de la comunidad se desarrolló la Zumbatón “Únete al Rosa”, actividad organizada por el Club de Leones Mujer Austral con el objetivo de generar conciencia en torno a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

La jornada reunió a numerosas asistentes que llegaron con entusiasmo para ser parte de una tarde marcada por la actividad física, la música y, principalmente, por un mensaje de concientización sobre la importancia de los controles de salud.

La energía de la Zumbatón estuvo a cargo de las instructoras Dani y Dafne, quienes hicieron bailar a las participantes durante la jornada, mientras que DJ Snupy estuvo a cargo de la música. La animación fue realizada por la periodista Mayra Ibañez.

La actividad también contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del CESFAM Carlos Ibáñez, desde donde asistió la matrona Constanza Vallejos, quien realizó una charla de concientización dirigida a las presentes, reforzando la importancia de informarse y mantener los controles correspondientes.

“Únete al Rosa” logró combinar actividad física, entretención e información en una jornada que convocó a la comunidad en torno a una causa que busca generar mayor conciencia sobre el cáncer de mama.

Desde el Club de Leones Mujer Austral destacaron la respuesta de quienes participaron y se sumaron a esta iniciativa, que tuvo al color rosa como símbolo de unión, acompañamiento y concientización.