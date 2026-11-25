Con una destacada trayectoria en el servicio exterior chileno, el abogado y diplomático magallánico Juan Aníbal Barría García participó en la reciente actividad solidaria realizada en Santiago en apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. Barría cuenta con un extenso recorrido internacional como embajador de Chile, además de cargos directivos en la Cancillería. Durante el encuentro capitalino, expresó su entusiasmo por la convocatoria de sus coterráneos: “Esta es una enorme y grata sorpresa de ver cómo ha ido creciendo este encuentro de la diáspora magallánica en Santiago”.

Sobre el sentido de la cita, añadió: “Yo creo que esto es lo importante, uno comienza a ver caras y empieza a surgir inmediatamente esto de recordar personajes de Magallanes”.

Respecto de la magnitud de la campaña que hoy abarca Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y próximamente Puerto Williams, sostuvo: “Es una causa regional que une a todos los magallánicos y que muestra también el espíritu magallánico”.

Asimismo, relevó la proyección del nuevo recinto en la provincia Antártica: “Hoy día en Puerto Williams, que yo creo que tiene una enorme fuerza y proyección, y que yo creo que hay que aprovechar más”.

Al recordar su gestión en Cancillería para difundir esta obra en la Patagonia argentina, afirmó: “Ha sido mi compromiso, por lo menos durante este tiempo que he trabajado en la Cancillería en Magallanes, de que se difunda, de que lo aprovechen más los chilenos que viven en la Patagonia argentina y que los propios argentinos conozcan este trabajo de excelencia técnica que es el que realiza el centro de rehabilitación”.

Finalmente, enfatizó: “El servicio que se entrega (en el Centro de Rehabilitación) es un servicio de excelencia y que no requiere que el magallánico venga a Santiago, al norte, sino que lo pueda recibir”.