Alcalde Radonich adelanta que se realizará acto conmemorativo por Toma de Posesión del Estrecho

El alcalde de la comuna de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, en el matinal Nuestra Mañana de Pingüino Multimedia, adelantó que lunes 21 de septiembre se conmemorará la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

“Lo adelanto. Y si bien esto es un feriado pequeño, el día 21 de septiembre lo vamos a conmemorar como se debe: la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, así que para nosotros (los puntarenenses) vamos a tener más celebraciones”, indicó el jefe comunal.

La actividad se realizará en la Costanera del Estrecho de Magallanes en el tradicional monumento a la Goleta Ancud y se espera la presencia de varias autoridades entre ellas la delegada por Magallanes Ericka Farías, el gobernador Jorge Flies y otras autoridades regionales.

La conmemoración recordará los 183 años en que una comitiva en representación del Gobierno chileno tomó posesión después de casi cuatro meses de navegación del territorio, recalando en una pequeña ensenada adyacente a Punta Santa Ana, hoy más conocida como “Puerto del Hambre”.