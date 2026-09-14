Seguridad Pública detalla plan para el fin de semana largo

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, anunció diversos operativos para las festividades del Mes de la Patria en Magallanes, reforzando el despliegue para dar tranquilidad a las familias.

“Vamos a tener presencia de Carabineros en las rutas de la región, junto con operativos interagenciales de control vehicular, tanto en zonas urbanas como rurales. Además, hemos dispuesto un trabajo interinstitucional específico para prevenir el abigeato, incorporando canes en controles a camiones y fiscalizando puntos de comercialización irregular de carne”, manifestó el seremi.

En esta misma línea, la autoridad enfatizó que las fronteras estarán reforzadas con mayor presencia de funcionarios y herramientas de control, así como también con el uso del escáner en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.

“A esto se suma la labor de los distintos servicios que contribuyen al Sistema de Seguridad Regional, que estarán desplegados en la fiscalización de eventos masivos y de las actividades que se desarrollen en estas fechas”, indicó.

López hizo además un fuerte llamado al autocuidado: “Pero todo este despliegue necesita de algo fundamental: la responsabilidad de las personas. El llamado es muy sencillo: si va a conducir, no beba alcohol. Planifique su regreso, cuide a sus acompañantes y no ponga en riesgo su vida ni la de otras personas”.

“Queremos que estas Fiestas Patrias sean una oportunidad para celebrar en familia. El objetivo de este despliegue es que el lunes podamos volver a nuestras actividades sin lamentar accidentes. La seguridad la construimos entre todos”, concluyó.