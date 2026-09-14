BancoEstado y Jornadas por la Rehabilitación: “Es fascinante ver cómo las personas de una región tan apartada del país se mueve tanto por una causa tan noble”

En el lanzamiento de las Jornadas por la Rehabilitación en el Club Croata de Vitacura, Región Metropolitana, hubo diversas empresas que participaron en la tradicional actividad magallánica.

El agente comercial Banco Estado, Alexis Ovando, fue uno de esos socios estratégicos que participaron en el lanzamiento. El profesional destacó la iniciativa del Club de Leones que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas.

“Es motivador estar aquí. Es fascinante ver cómo las personas de una región tan apartada del país se mueve tanto por una causa tan noble, que es ir en ayuda sin alguna remuneración”, destacó Ovando.

Agregó que el ente financiero ha colaborado por muchas años por la obra benéfica y espera que “sean muchos más, porque no tan solo queremos ser un socio estratégico, sino que también queremos ser parte de esta gran causa, porque también a nosotros nos mueve la razón social y sentimos que esto realmente nutre el corazón y es totalmente el círculo virtuoso de lo que quiere hacer el banco con todas las comunidades de Chile, que es ayudar más allá de tan solo ser un aliado financiero, sino que también llenar el corazón y poder hacer eso, como ayudar a reconfortar el alma también.”