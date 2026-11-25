El respaldo del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, al anuncio de la naviera chilena Easter Island de cruzar aguas jurisdiccionales argentinas sin autorización previa de Buenos Aires para reabrir la ruta comercial entre Magallanes y las islas Malvinas/Falkland marcó la jornada política en la zona austral, según informó El Mostrador.

La controversia surgió luego de que el gerente general de la compañía, Pablo Pacheco, confirmara que el carguero Danstar invocará el derecho de paso inocente en el Atlántico Sur, tramitando únicamente los permisos de zarpe en Punta Arenas y de recalada en Puerto Stanley.

Esto contraviene la postura del canciller argentino, Pablo Quirno, quien exige autorización bajo el Decreto 256 de 2010, y los dichos del vocero de Gobierno chileno, Gonzalo Arenas, quien planteó que correspondía solicitar dicho permiso.

En conversación con El Mostrador, Radonich descartó que las embarcaciones nacionales deban pedir autorización al país vecino para transitar por el Estrecho de Magallanes y la ruta hacia el archipiélago.

La autoridad comunal afirmó estar “totalmente de acuerdo” con que los trámites marítimos solo competen a los puertos de origen y destino, advirtiendo los riesgos soberanos de ceder en ese punto.

“En caso de que un barco chileno con bandera chilena le pida permiso a Argentina para pasar por el Estrecho de Magallanes, estaríamos frente a una coadministración del Estrecho, tema que está tanto por Chile como por Argentina totalmente claro que es un paso chileno”, remarcó el jefe comunal.

Asimismo, Radonich manifestó no tener “ninguna duda” de que Argentina respetará el paso inocente, recordando que Buenos Aires invoca la misma convención internacional en su reclamo contra Gran Bretaña.

“Uno entiende lo que generan los sentimientos en Argentina respecto de las islas, pero es un tema en cuerdas separadas respecto de la libre navegación por nuestro estrecho de Magallanes”, sentenció el alcalde.