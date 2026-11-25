En el marco de la conmemoración del Día del Mate, que se celebrará este 28 de noviembre, el próximo domingo 29 se llevará a cabo en Punta Arenas la Mateada Austral, una iniciativa abierta a la comunidad para celebrar una tradición profundamente arraigada en la identidad patagónica.

La jornada se desarrollará a partir de las 15:00 horas en dependencias de Shepherd School, ubicado en avenida Colón 529, y contará con entrada totalmente gratuita.

Durante la tarde, los asistentes podrán recorrer distintos stands de emprendimientos locales, conocer y degustar productos elaborados a base de yerba mate, disfrutar de propuestas de pastelería y descubrir diversas variedades de esta infusión, junto con sus sabores y características.

Además de ofrecer un panorama familiar, el encuentro busca visibilizar el trabajo de los emprendedores de la zona y generar un espacio de intercambio cultural en torno a una costumbre que simboliza amistad y hospitalidad, uniendo históricamente a las comunidades del sur de Chile y Argentina.