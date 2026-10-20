Alcalde Radonich planteó al subsecretario evaluar el traslado de reos a Punta Arenas

Tras el arribo de Ronald Quiñones a la cárcel de Punta Arenas, el alcalde Claudio Radonich se reunió con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, para solicitar la revisión de la normativa que permite el ingreso de imputados a recintos penitenciarios que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias.

El encuentro abordó la llegada del imputado ecuatoriano al centro penitenciario y permitió coordinar nuevas inversiones en televigilancia e iluminación para la comuna.

Durante la reunión, Guerrero acogió los antecedentes y las preocupaciones planteadas, especialmente respecto de las características del imputado y las condiciones del recinto penitenciario.

“El alcalde Radonich nos transmitió su preocupación en torno a las características de esta persona, la peligrosidad y también la situación que enfrentaría Gendarmería de Chile, dado que la cárcel no tiene las condiciones para albergar a una persona de estas características”, indicó.

Tras la reunión, Radonich destacó la voluntad manifestada por el subsecretario para analizar alternativas que permitan modificar la normativa y, eventualmente, revertir este tipo de situaciones.

“Se va a incorporar y se va a estudiar, finalmente, la fórmula para que esto no se repita, y, es más, que con las nuevas normas que se pueden generar, esto se pueda revertir lo antes posible”, afirmó.

Por otra parte, otro de los puntos centrales del encuentro fue la coordinación de proyectos de seguridad para la comuna, con énfasis en la instalación de sistemas de televigilancia y el mejoramiento de la iluminación.