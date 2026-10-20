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Porvenir enfatiza importancia de disponer correctamente residuos domiciliarios

Reforzó la importancia del manejo responsable de la basura domiciliaria, entregando recomendaciones para evitar la dispersión de desechos en espacios públicos, prevenir accidentes y facilitar el trabajo del personal recolector.

Jesus Nieves
Jesus Nieves

La Unidad de Operaciones y Medio Ambiente del municipio de Porvenir, realizó un llamado a los vecinos a colaborar con la limpieza de la ciudad, mediante una adecuada disposición de los residuos domiciliarios y el cumplimiento de medidas básicas.

La iniciativa busca generar mayor conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos responsables al momento de eliminar la basura, considerando que una disposición inadecuada puede provocar la dispersión de desperdicios por efecto del viento o la acción de animales, además de representar riesgos para quienes realizan diariamente las labores de recolección.

Recomendaciones

Desde el municipio recomendaron utilizar bolsas resistentes, cerrarlas firmemente y evitar sobrecargarlas, ya que el exceso de peso puede provocar roturas y dificultar su manipulación. Asimismo, se solicita no depositar líquidos en su interior y proteger adecuadamente los vidrios rotos u otros elementos cortantes, utilizando envoltorios seguros e identificándolos para prevenir accidentes laborales.

Otra de las medidas fundamentales es mantener las bolsas en contenedores con tapa y sacarlas de los domicilios en horarios cercanos al paso del camión recolector, de acuerdo con la programación correspondiente a cada sector.

La Municipalidad también recordó que los pequeños basureros instalados en plazas, parques y otros espacios públicos están destinados exclusivamente a desperdicios menores, como envoltorios y papeles, por lo que no deben utilizarse para depositar bolsas de basura provenientes de los hogares.

 

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