Zarpa buque COMPASS con logística clave para el nuevo muelle en Bahía Fildes

En un paso crucial para la infraestructura nacional en el territorio antártico, zarpó la embarcación COMPASS con los materiales y la maquinaria necesarios para dar inicio a la campaña de verano del proyecto “Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes – Etapa 1”.

El gobernador Jorge Flies destacó que este avance es el resultado de un acuerdo con Obras Públicas para fortalecer la logística antártica. Según explicó la autoridad, el proyecto se enmarca dentro de los anhelos del Plan de Zona Extrema, el cual busca habilitar a la región con mejor conectividad marítima, aérea, terrestre y digital.

Fin a las descargas en la playa

Hasta la fecha, toda la logística de los buques científicos y de turismo que llegan a la zona debe realizarse directamente en la playa. El nuevo proyecto cambiará esta realidad mediante la construcción de un muelle de alta calidad que consolidará a Chile como un país anfitrión en la Antártica.

Sobre las características y costos de la obra, el gobernador Flies detalló lo siguiente:

El nuevo muelle en Bahía Fildes tendrá una extensión total de más de 70 metros.

Esta primera etapa contempla la construcción de alrededor de 20 metros de espigón.

Se utilizará una importante cantidad de acero y material de explanada para la obra.

El proyecto también incluye la edificación de instalaciones en la superficie.

La inversión total para estas obras ronda los 70.000 millones de pesos.

Un viaje desafiante y 394 toneladas de carga

El capitán de la nave, Roberto Luengo, entregó los detalles técnicos de esta travesía que forma parte del “Proyecto Soberanía”. El buque transporta un total de 394 toneladas de carga vital para iniciar las construcciones.

El itinerario contempla navegar primero hacia Puerto Williams para esperar las condiciones climáticas adecuadas antes de cruzar hacia el continente blanco. Se estiman unos cuatro días de navegación hasta recalar en Caleta Ardley. Una vez allí, la descarga de los materiales demorará un máximo de 10 días, dependiendo de las exigentes y variables condiciones climáticas de la Antártica.

El cargamento logístico y el equipo humano a bordo incluyen: