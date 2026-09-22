Alcalde Radonich sobre feriado del 21 de septiembre: “Es una fecha equivalente a la Guerra del Pacífico”

En la transmisión conjunta por el Día del Trabajador Radial, donde participaron gran parte de las voces más reconocidas de Punta Arenas, el alcalde Claudio Radonich se refirió al feriado regional que impulsará el Ejecutivo para que el 21 de septiembre sea declarado día no laborable en Magallanes.

Radonich indicó que contar con un feriado regional definitivo es algo “soñado” y respaldó la relevancia histórica de la fecha. “Que Chile lo tome como lo que es esto, es una fecha que es equivalente a la Guerra del Pacífico con la toma del norte. Por eso, este pequeño impasse con Argentina, producto de desafortunadas y erróneas declaraciones de algunos altos mandos, creo que es una oportunidad para nosotros”, señaló.

El jefe comunal valoró la representatividad de la visita de la autoridad de gobierno, Claudio Alvarado —ya que el Presidente Kast se encontraba en Estados Unidos—, y que se tomara en cuenta la importancia de la Toma de Posesión del Estrecho.

“Son importantes los feriados, sí, está bien. Pero aquí lo importante es que el Estado tenga un rol, que la mirada que hay sobre la zona austral antártica chilena sea una mirada que no se agote en discursos, lo que es siempre bienvenido, sino en toma de decisiones, acciones e inversiones”, enfatizó la autoridad local.

Finalmente, el alcalde de Punta Arenas concluyó que estas acciones estatales deben ir “en beneficio no solamente de los magallánicos, sino también de las próximas generaciones de chilenos que quieran venir a vivir acá”.