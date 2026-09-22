Salud decomisó y destruyó más de 180 kilos de carnes no autorizadas para venta en Fiestas Patrias

Ocho sumarios sanitarios cursó la Seremi de Salud en 114 fiscalizaciones que se realizaron en el fin de semana de Fiestas Patrias en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Pese a que las fiscalizaciones se llevaron a cabo previo a los días festivos, la autoridad sanitaria se desplegó durante los otros días con el fin de resguardar la salud de la comunidad.

Durante estas fiscalizaciones, los equipos de la Autoridad Sanitaria verificaron las condiciones de higiene e infraestructura de los recintos, el almacenamiento y conservación de los productos, el control de las temperaturas, la procedencia de las carnes y la manipulación de los alimentos, entre otros aspectos.

El seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, explicó que los sumarios se cursaron a “seis a carnicerías, una a una panadería y 1 a un puesto de venta que estaba vendiendo alimentos que no estaban autorizados. En dos carnicerías se decomisaron 184 kilos de carne, los que fueron destruidos en el vertedero municipal”.

Pese a las infracciones, Castillo destacó el buen comportamiento y la rigurosidad de los fonderos para ofrecer sus productos “independiente de los sumarios que se iniciaron, lo que observamos es un mayor compromiso de las personas encargadas de estos establecimientos de cumplir con la normativa sanitaria, en conciencia de lo que el riesgo de esto significa”.