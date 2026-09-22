Amplían detención de sujeto que provocó un incendio para huir de la PDI en Punta Arenas

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró legal la detención y aprobó la ampliación del arresto por 48 horas para el sujeto que provocó un incendio en un inmueble del sector sur de la ciudad con el objetivo de eludir un procedimiento policial.

El hecho se originó durante la tarde, cuando la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al domicilio en el marco de una investigación por agresión sexual. Al percatarse de la presencia de los detectives, el individuo se atrincheró en el lugar, encendió fuego en la vivienda para generar humo y escapó saltando por una ventana del segundo piso.

Tras la fuga, Carabineros activó un operativo de búsqueda que culminó durante la madrugada, cuando efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) lo interceptaron al interior de un vehículo en una estación de servicio Copec, ubicada en Avenida Independencia con Avenida Eduardo Frei.

Al momento del control policial, el imputado opuso resistencia física y forcejeó con los funcionarios antes de ser reducido. Durante el procedimiento, la policía constató que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol, portaba un arma cortopunzante en el automóvil y registraba dos órdenes de detención vigentes.

El tribunal fijó la audiencia de formalización de cargos para la mañana de este jueves, período en el cual el imputado permanecerá bajo la custodia de Gendarmería mientras la Fiscalía concluye las pericias del siniestro y los exámenes biológicos pendientes.