Alcaldes buscan reactivar ruta aérea entre Chiloé y Punta Arenas: reduciría tiempo de viaje a 2 horas

En el marco de las conmemoraciones por un nuevo aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, los alcaldes de Punta Arenas, Claudio Radonich, y de Castro, Baltazar Elgueta, acordaron reactivar las gestiones para reponer la ruta aérea comercial sin escalas entre ambos territorios.

El objetivo central de la propuesta es volver a habilitar los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo y el aeródromo Mocopulli, ubicado en la comuna de Dalcahue. De concretarse, este trazado reduciría el tiempo de viaje a unas dos horas, eximiendo a los pasajeros de la actual obligación de triangular su traslado a través del aeropuerto El Tepual, en Puerto Montt.

El jefe comunal de Castro fundamentó esta necesidad en el profundo arraigo histórico y familiar que une a la isla con la zona austral. “Nosotros, como provincia de Chiloé, necesitamos más conexión. No hay que olvidar que las tierras magallánicas fueron colonizadas por chilotes y, por lo tanto, hay una cantidad impresionante de personas que corresponden a la provincia de Chiloé, de distintos sectores”, detalló Elgueta.

Para avanzar en la recuperación de este tramo, las autoridades locales adelantaron que el proyecto será presentado formalmente ante la Dirección General de Aeronáutica Civil y será conversado con los gobernadores regionales de Magallanes y Los Lagos.

Apelando a los antecedentes de esta ruta, el alcalde chilote enfatizó: “Es necesario que tengamos una conexión vía aérea. Si hace un tiempo atrás la hubo, ¿por qué no puede seguir existiendo?”.

La carta

Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, afirmó que ambos municipios trabajan desde hace tiempo para recuperar la conexión aérea comercial.

Según indicó, las autoridades enviaron una carta al Ministerio de Transportes para solicitar que se entreguen facilidades para reactivar el recorrido entre Castro y Punta Arenas.

“Es fundamental para que nuestros vecinos, tanto de Chiloé como de nuestra región, se conecten y lleguen más rápido a estos destinos”, señaló Radonich.