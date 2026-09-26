Usuarios del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur alistan cerámicas para las Jornadas por la Rehabilitación

En el marco de los preparativos para una nueva edición de la gran cruzada solidaria regional, los usuarios del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur concretaron una relevante etapa del taller “Crea Corazones”, iniciativa artesanal enfocada en la confección de piezas decorativas únicas elaboradas íntegramente a mano.

Durante la jornada, los participantes trabajaron en la revisión, empaque y sellado de los corazones de cerámica, dejándolos listos en sus respectivas cajas para el proceso de comercialización. Cada pieza destaca no solo por su acabado artesanal, sino también por el valor social y la dedicación plasmada por los usuarios en cada etapa de fabricación.

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Aporte directo a la rehabilitación regional

Todo el dinero recaudado por la venta de estos corazones de cerámica irá destinado de forma íntegra a las Jornadas por la Rehabilitación de Magallanes, evento solidario que permite financiar las atenciones, terapias e inclusión de cientos de familias en la zona austral.

Desde la organización resaltaron que cada figura representa la creatividad, el esfuerzo y el compromiso inclusivo de sus creadores, convirtiéndose en un símbolo concreto de apoyo con el que la comunidad magallánica puede colaborar con el sostenimiento de los centros asistenciales de la región.