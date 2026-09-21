Antarctica21 inaugura temporada 2026-2027 con 52 expediciones

En un escenario regional que proyecta cerca de 70 mil pasajeros y 160 recaladas durante la temporada de cruceros 2026-2027, Antarctica21 dio inicio oficial a un nuevo ciclo de expediciones con 52 viajes confirmados, reafirmando su vínculo con Magallanes y su rol en el desarrollo del turismo antártico desde el extremo sur de Chile.

La temporada comenzó el 15 de septiembre con la partida del Magellan Explorer desde Puerto Montt, en una travesía que recorre la Patagonia y los fiordos chilenos. Durante el itinerario, los huéspedes exploran enclaves únicos como el Golfo de Penas, el Canal Beagle, la localidad de Caleta Tortel y el Glaciar Pío XI, uno de los pocos glaciares del planeta que continúa avanzando. Esta navegación marca el inicio de una programación que combina expediciones en grupos pequeños, conocimiento especializado y acceso privilegiado a la naturaleza austral.

El debut del Magellan Discoverer

La principal novedad de esta temporada será la incorporación del Magellan Discoverer, construido íntegramente en Chile por el astillero Asenav de Valdivia. Concebido como nave hermana del Magellan Explorer, el buque representa un hito para la ingeniería naval nacional y para la compañía magallánica.

Con 94 metros de eslora, clasificación de hielo PC6 y capacidad para cien pasajeros, el Magellan Discoverer mantiene el sello boutique de Antarctica21. Su sistema de propulsión híbrido-eléctrico, que combina motores diésel y baterías marinas de ion-litio, apunta a reducir emisiones de CO₂, disminuir el ruido submarino y optimizar la eficiencia energética, consolidando una propuesta de exploración responsable y sostenible.

Puerta de entrada a la Antártica

El debut del Magellan Discoverer se producirá en una temporada especialmente significativa para la región. Según el calendario de la Empresa Portuaria Austral, Magallanes espera recibir nuevas naves y consolidar su posición como puerta de entrada al Continente blanco. En ese contexto, la incorporación del nuevo buque suma innovación, capacidad local y una visión de turismo sustentable desarrollada desde Chile.

“El inicio de esta temporada refleja el trabajo sostenido de nuestros equipos y la confianza de quienes eligen descubrir la Antártica con nosotros. La próxima incorporación del Magellan Discoverer abre una nueva etapa: un buque construido en Chile, con tecnología de vanguardia y diseñado para ofrecer expediciones íntimas y responsables desde Magallanes hacia el continente blanco”, señaló Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21.

Proyección regional

Con el Magellan Explorer ya en operación y el Magellan Discoverer próximo a zarpar, Antarctica21 proyecta una temporada que profundiza su propuesta de expediciones en naves pequeñas, con equipos especializados y una relación directa con los territorios australes. La compañía continuará conectando Punta Arenas y la Patagonia con la Antártica, impulsando una forma de viajar que combina exploración, conocimiento y cuidado del entorno, fortaleciendo el rol de Magallanes como epicentro del turismo antártico.