Corte de luz masivo afectó a cerca de 40 mil clientes en Punta Arenas tras impacto de objeto en línea de alta tensión

Un corte masivo en el suministro de energía eléctrica afectó este lunes a diversos sectores de Punta Arenas, dejando sin servicio a cerca de 40.000 clientes de la capital regional de Magallanes.

A través de un comunicado de prensa, la Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (Edelmag) detalló que la falla se produjo alrededor de las 14:20 horas, debido al impacto de un objeto en la línea de transmisión de 66kV, la cual conecta la Central Tres Puentes con la subestación Punta Arenas.

El choque provocó la activación inmediata de los sistemas de protección de emergencia de las instalaciones, lo que desencadenó la detención de una de las unidades de generación en la Central Tres Puentes.

Restablecimiento gradual del servicio

Ante la contingencia, cuadrillas técnicas de Edelmag y personal de empresas contratistas iniciaron la revisión de las redes de transmisión para verificar la zona del impacto y concretar la normalización del servicio.

A las 14:50 horas se logró restablecer el suministro al 51% de los clientes afectados, alcanzando la reposición del 100% de la red a las 15:10 horas.

Desde la compañía recordaron que mantienen activos sus canales de atención para consultas, tales como el Fono Clientes 800 800 400, el número de WhatsApp +569 83700595 y la cuenta en X @edelmag_sos, sugiriendo mantener a mano el número de cliente ubicado en las boletas.