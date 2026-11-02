Armada inicia despliegue antártico: 19 viajes y 11 mil toneladas para levantar el muelle Fildes

Con los zarpes del rompehielos Almirante Viel y el buque Sargento Aldea desde Punta Arenas, la Tercera Zona Naval dio el vamos a la temporada estival. El megaoperativo logístico trasladará tablestacas y maquinaria pesada hacia la isla Rey Jorge, consolidando la presencia soberana y científica del país en el continente blanco.