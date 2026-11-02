Conductor en estado de ebriedad protagoniza violenta colisión contra vehículo y termina incrustado en local comercial

Un violento accidente de tránsito se registró durante las últimas horas en el cruce de las calles Rómulo Correa y Videla, luego de que el conductor de una camioneta Nissan Navara protagonizara una grave colisión tras infringir la señalización vial. Según las primeras informaciones policiales, el sujeto se desplazaba en manifiesto estado de ebriedad y mantendría antecedentes por ilícitos de la misma índole.

​El impacto ocurrió cuando la camioneta no respetó la señal de tránsito ubicada en la intersección, embistiendo con fuerza a un automóvil Kia de color azul que circulaba por la vía. A raíz de la energía del choque, la ocupante del vehículo menor resultó con lesiones de diversa consideración. Lejos de detener su marcha, la Nissan Navara continuó su trayectoria descontrolada hasta terminar incrustada contra la estructura de un local comercial emplazado en la mencionada esquina.

​Hasta el sitio del suceso concurrió la Unidad de Rescate de la Tercera Compañía de Bomberos junto a personal del SAMU, cuyos funcionarios brindaron las primeras atenciones de urgencia a la víctima lesionada para luego inmovilizarla y trasladarla hasta las dependencias del centro asistencial local.

​Por su parte, inspectores de Seguridad Municipal que acudieron oportunamente al procedimiento procedieron a retener al chofer involucrado, asegurando su custodia para ser entregado a los efectivos de Carabineros, quienes adoptaron el peritaje de rigor y las diligencias correspondientes para dar cuenta del hecho al Ministerio Público.