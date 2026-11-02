Comité de Gestión del Riesgo de Tierra del Fuego coordina medidas por alerta de incendios forestales y marea roja

La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, lideró una sesión extraordinaria del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel provincial, instancia que congregó a los jefes comunales de Porvenir, Primavera y Timaukel, junto a sus respectivos encargados de emergencia y autoridades de los servicios públicos técnicos.

La mesa de trabajo se centró en dos contingencias que mantienen activados los protocolos preventivos en el territorio fueguino: la alerta preventiva por riesgo de incendios forestales ante las condiciones meteorológicas de la temporada y la emergencia preventiva asociada al fenómeno de Florecimientos Algales Nocivos (FAN), conocido comúnmente como marea roja.

Durante el encuentro, los participantes revisaron las capacidades operativas de respuesta instaladas en cada una de las comunas, evaluando los aprendizajes derivados de emergencias pasadas para optimizar los tiempos de reacción ante eventos adversos.

Exposiciones técnicas de Conaf y Sernapesca

En el primer bloque, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) expuso los factores de riesgo de siniestros para la isla grande. La presentación fue liderada por la asistente de Prevención contra Incendios Forestales de Conaf en Tierra del Fuego, Fabiola Carrasco Limpayante, quien oficializó la entrega técnica de los planes de prevención y mitigación para Porvenir, Primavera y Timaukel, instrumentos diseñados para respaldar la gestión territorial de los municipios.

Posteriormente, la directora regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), Ximena Gallardo Andrade, detalló la evolución y comportamiento de las floraciones algales nocivas en los litorales y canales magallánicos, delineando las acciones de muestreo y control para proteger la salud de la población y las actividades pesqueras.

La jornada concluyó con el compromiso conjunto de afinar los canales de comunicación y robustecer la coordinación interinstitucional entre los gobiernos locales y los organismos de emergencia, garantizando un despliegue articulado en caso de registrarse contingencias en la provincia austral.