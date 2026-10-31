Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva para sujeto formalizado por secuestro y violencia intrafamiliar

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso presentado por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de un hombre formalizado por los delitos de secuestro y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

La resolución del tribunal de alzada revirtió la decisión del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, instancia que previamente había denegado la privación de libertad solicitada por el ente persecutor.

El imputado permanecía en calidad de detenido en tránsito a la espera del fallo definitivo, luego de que el abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos, apelara de manera verbal en plena sala de audiencia ante la negativa del tribunal de primera instancia.

La Fiscalía fundamentó su petición en que la libertad del agresor constituía un peligro inminente para la seguridad de la ofendida y de la sociedad, valorando además la gravedad del hecho y las eventuales penas vinculadas al delito imputado.

Los hechos se desencadenaron en una vivienda de calle Cirujano Videla. De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, la víctima había resuelto finalizar el vínculo sentimental tras cinco meses de relación de pareja.

Dicha determinación desató una violenta reacción por parte del hombre, quien luego de una fuerte discusión le arrebató el teléfono celular y la mantuvo encerrada contra su voluntad durante dos jornadas completas.

Procedimiento y captura

El caso quedó al descubierto tras un llamado de auxilio de la propia afectada, lo que movilizó a personal de Carabineros hasta el inmueble.

Al llegar al sitio del suceso, los funcionarios recabaron la denuncia de la mujer y procedieron al allanamiento de una de las habitaciones de la casa, donde el sujeto se encontraba atrincherado para evitar su arresto.

Tras ser reducido y aprehendido por el personal uniformado, el control de identidad posterior arrojó que el individuo mantenía además una orden de detención pendiente desde el año 2024, vinculada a una causa por conducción en estado de ebriedad.

Finalmente, tras el fallo del tribunal de alzada, el sujeto deberá cumplir la medida cautelar de mayor intensidad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas mientras avanza el plazo de investigación fijado por la justicia.