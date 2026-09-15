Asistencia en operativo oftalmológico en Natales fue de 82 por ciento

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, calificó como exitoso el operativo oftalmológico que se realizó el fin de semana en la Provincia de Última Esperanza, con el apoyo del Servicio de Salud Magallanes y el Colegio Médico.

El operativo entregó prestación a personas que se encontraban en lista de espera No Ges, consultas nuevas GES y usuarios que se encontraban esperando por procedimientos laser.

El doctor Patricio Meza, quien asistió a la comuna de Natales en representación del Colegio Médico, manifestó que “Venimos a colaborar y complementar la labor que están realizando nuestros colegas en Magallanes. Hemos visto muchas patologías, sobre todo por problemas de vicio de refracción, cataratas y retinopatía diabética. Estamos tratando de resolverlo de la mejor forma posible y en coordinación con los colegas de Punta Arenas para darles continuidad en caso de que lo requieran”, explicó.

De acuerdo con cifras del hospital natalino, de los 350 usuarios citados asistieron 289.

El director del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Ignacio Quiroz, manifestó que esta es la tercera ronda médica que se realiza en el hospital. “Somos un hospital de mediana complejidad y no tenemos todas las especialidades. Esperamos seguir trabajando de esta manera para reducir todas las listas de espera de especialidades”, señaló el directivo.