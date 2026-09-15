Histórica participación magallánica en el Te Deum Evangélico

Con la presencia del Presidente José Antonio Kast y autoridades nacionales, se realizó el tradicional Te Deum Evangélico en la Catedral de Estación Central, previo a la Parada Militar. La multitudinaria ceremonia marcó un hito de descentralización: por primera vez en su historia se invitó oficialmente a las confraternidades de todas las regiones de Chile.

En representación de la zona austral asistió David Paillán, relacionador público de la Confraternidad de Pastores de Punta Arenas y delegado de Magallanes en la Plataforma Evangélica Nacional, junto al obispo Eugenio Zamorano. Paillán destacó la organización y valoró profundamente este gesto de inclusión territorial, subrayando la inédita presencia de líderes desde Arica a Magallanes.

El mensaje central fue entregado por el obispo Héctor Cancino, alto representante protocolar, quien hizo un firme llamado a la unidad para trabajar por la reconstrucción de la seguridad, la economía y la confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes.

Haciendo eco de la homilía, Paillán reflexionó sobre el escenario actual: “Este gobierno va recién ingresando, por lo tanto, no podemos exigirle todo de inmediato. A esto se refirió el obispo Cancino al hablar de que el bienestar social, la seguridad y la soberanía deben estar gobernadas por el Estado de derecho, sujetas a la justicia y a objetivos comunes”.

La alocución enfatizó además la necesidad de una reconstrucción nacional que aborde la crisis habitacional, la paz social y la integridad, instando a los asistentes a ser referentes de honradez. “Se trata de que nosotros seamos íntegros como ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de ser honestos en nuestros trabajos, en la administración pública y con los recursos financieros que no son nuestros, sino que son de todos”, concluyó el delegado regional.