Con la presencia del Presidente José Antonio Kast y autoridades nacionales, se realizó el tradicional Te Deum Evangélico en la Catedral de Estación Central, previo a la Parada Militar. La multitudinaria ceremonia marcó un hito de descentralización: por primera vez en su historia se invitó oficialmente a las confraternidades de todas las regiones de Chile.
En representación de la zona austral asistió David Paillán, relacionador público de la Confraternidad de Pastores de Punta Arenas y delegado de Magallanes en la Plataforma Evangélica Nacional, junto al obispo Eugenio Zamorano. Paillán destacó la organización y valoró profundamente este gesto de inclusión territorial, subrayando la inédita presencia de líderes desde Arica a Magallanes.
El mensaje central fue entregado por el obispo Héctor Cancino, alto representante protocolar, quien hizo un firme llamado a la unidad para trabajar por la reconstrucción de la seguridad, la economía y la confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes.
Haciendo eco de la homilía, Paillán reflexionó sobre el escenario actual: “Este gobierno va recién ingresando, por lo tanto, no podemos exigirle todo de inmediato. A esto se refirió el obispo Cancino al hablar de que el bienestar social, la seguridad y la soberanía deben estar gobernadas por el Estado de derecho, sujetas a la justicia y a objetivos comunes”.
La alocución enfatizó además la necesidad de una reconstrucción nacional que aborde la crisis habitacional, la paz social y la integridad, instando a los asistentes a ser referentes de honradez. “Se trata de que nosotros seamos íntegros como ciudadanos. Tenemos la responsabilidad de ser honestos en nuestros trabajos, en la administración pública y con los recursos financieros que no son nuestros, sino que son de todos”, concluyó el delegado regional.
Histórica participación magallánica en el Te Deum Evangélico
Paillán valoró la inédita convocatoria que reunió a líderes de Arica a Magallanes junto a las máximas autoridades del país, en una jornada cruzada por la necesidad de promover la honestidad en la función pública y el Estado de derecho.
Con la presencia del Presidente José Antonio Kast y autoridades nacionales, se realizó el tradicional Te Deum Evangélico en la Catedral de Estación Central, previo a la Parada Militar. La multitudinaria ceremonia marcó un hito de descentralización: por primera vez en su historia se invitó oficialmente a las confraternidades de todas las regiones de Chile.