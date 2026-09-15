Inauguran sala de estimulación para lactantes en la cárcel de Punta Arenas

El Complejo Penitenciario de Punta Arenas inauguró una nueva Sala de Estimulación Temprana para Lactantes en su Sección Femenina. La iniciativa busca favorecer el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional de niños de hasta dos años que permanecen junto a sus madres privadas de libertad.

El proyecto es fruto del trabajo coordinado entre Gendarmería de Chile y la Mesa Intersectorial de Mujeres Embarazadas y con Hijos Lactantes, en la que participan los ministerios de Justicia, Gobierno, Desarrollo Social y la Mujer.

Actualmente, el recinto beneficia a lactantes incorporados al programa Abriendo Caminos, el cual entrega acompañamiento psicosocial durante el período de internación de las madres y continuidad tras su egreso.

La habilitación del recinto se concretó durante la visita del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira Hurtado, quien también recorrió los talleres laborales y la panadería del Centro de Educación y Trabajo (CET) del recinto penal.