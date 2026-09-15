Derrame de combustible moviliza a autoridades en la Ruta Y-665 tras accidente de camión en comuna de Primavera

Un accidente de tránsito registrado el pasado 14 de septiembre en la Ruta Y-665, en la comuna de Primavera (Tierra del Fuego), activó un operativo de emergencia ambiental tras el choque de un camión de la empresa EINEX en el acceso al puente provisorio sobre el río Side.

El vehículo colisionó contra elementos de seguridad vial, sufriendo la rotura de su estanque de combustible y el posterior derrame de diésel hacia el terreno y el cauce del río. Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas ni daños en la estructura del puente, el cual se mantiene plenamente operativo para el tránsito.

Inspección en terreno y coordinación ambiental

Como primeras medidas de mitigación se instaló una manta de contención bajo la estructura, cordones absorbentes en el agua y capas de tierra en los sectores terrestres afectados. Durante la jornada del 15 de septiembre, una comitiva integrada por la Alcaldesa de Primavera, la Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, personal de la DOH, Vialidad, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi de Salud realizó una inspección técnica constatando la presencia de trazas de combustible.

Para la gestión de la contingencia se han desarrollado tres Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID): dos de carácter comunal y uno regional reducido. Las labores pendientes abarcan la limpieza total del área, el retiro y disposición final de residuos contaminados y la reposición de las barreras viales, proceso que continúa siendo monitoreado de manera permanente por SENAPRED Magallanes.