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Asistentes de la educación se movilizan en Puerto Natales y exigen pago de deuda antes de 2027

Ante la incertidumbre de que la cancelación se postergue hasta enero o febrero, la directiva de la AFADE “Hermes Hein Bozic” rechazó de plano cualquier aplazamiento. Desde la vereda institucional, el administrador municipal, Hugo Ojeda Pérez, respaldó a los trabajadores y reveló que los fondos ya fueron retenidos de las arcas comunales, advirtiendo un posible desvío hacia otras instancias del Estado.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

El frío característico que barrió las calles de Puerto Natales este martes 10 de noviembre de 2026, sirvió como telón de fondo para una movilización que incuba hace meses en el corazón de la educación pública austral. Cansados de la incerteza financiera, la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación (AFADE) “Hermes Hein Bozic” levantó la voz para exigir el pago íntegro de la deuda correspondiente a la asignación del 40%. A través del documento oficial titulado Comunicado_AFADE_Deuda_40.pdf, el gremio busca evitar, a toda costa, que la regularización de estos dineros se arrastre hacia enero o febrero del próximo año.

El presidente de la AFADE “Hermes Hein Bozic”, Osvaldo Sánchez Vásquez, endureció el tono frente a las autoridades centrales y dejó en claro que la paciencia del estamento llegó a un límite. “Lo digo con total claridad: no seré cómplice ni me prestaré para ningún acuerdo que no represente la exigencia de nuestra gente, que hoy se encuentra sumida en deudas imposibles de pagar”, aseveró el dirigente magallánico.

Con un discurso enfocado en la reivindicación de quienes sostienen el aparataje educativo en la capital de la provincia de Última Esperanza, Sánchez puntualizó la demanda innegociable de sus bases: “Exigimos claridad, respeto y el pago de nuestra deuda por atraso a fines de diciembre, y no en enero ni en febrero, como hoy se encuentra presupuestado”.

El fantasma de los compromisos impagos por el Estado obligó al representante a lanzar una dura advertencia, rememorando heridas que aún marcan a los trabajadores. “Lo decimos fuerte y claro: aquí no queremos una nueva deuda histórica para el sector de educación. No permitiremos que lo que ya es nuestro se transforme en una promesa eterna”, enfatizó, sumando que, “No estamos pidiendo favores: estamos exigiendo que se nos pague lo que nos pertenece, aquello que tanto nos ha costado conquistar”.

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