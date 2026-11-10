Benefician con becas de apoyo superior a cuatro estudiantes de la Universidad de Magallanes

Cuatro estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG) fueron beneficiados con las becas 2026 entregadas por el Rotary Club Austral de Punta Arenas.

La iniciativa busca apoyar de manera directa la continuidad de sus estudios superiores y respaldar la consolidación de sus trayectorias profesionales.

Durante la ceremonia realizada en la Sala de Consejo de la Rectoría, Alejandro Arroyo Vidal (Ingeniería Comercial), Tomás Robledo Cuéllar (Ingeniería Eléctrica), Luz Vásquez Vásquez (Derecho) y Jennifer Araneda Cid (Nutrición y Dietética) recibieron un beneficio de $750.000 cada uno, alcanzando $3 millones destinados al financiamiento de sus aranceles.

La entrega se enmarca en un compromiso que el Rotary Club Austral sostiene con la UMAG desde 2016, enfocado en acompañar a estudiantes en situación de discapacidad y responder a sus requerimientos económicos y de vulnerabilidad.

En el acto, Alejandro Arroyo recibió el beneficio de manos de directivos y autoridades, mientras que Marcela Cuéllar lo hizo en representación de su hijo, Tomás Robledo.

El rector de la UMAG, José Maripani, destacó que avanzar en inclusión requiere la participación activa de organizaciones solidarias.

Por su parte, el presidente del Rotary Club Austral, Sergio Becerra, junto a Ricardo Díaz, del Comité Fundación Rotaria, reafirmaron su voluntad de dar continuidad a este apoyo, mientras que la vicerrectora académica, Melissa Flores, valoró el impacto del programa institucional.